El Mercado Central provisional abrirá sus puertas el próximo 12 de febrero en Santa Clara

El Ayuntamiento de Castellón y los vendedores del Mercado Central han pactado de mutuo acuerdo que el próximo 12 de febrero será la fecha de inicio de la actividad comercial en el mercado provisional de la plaza de Santa Clara. Así lo ha anunciado el concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Sergio Toledo, tras una reunión en la que también han participado el concejal de Comercio, Alberto Vidal, el gerente del Mercado Central, técnicos municipales, representantes de la empresa adjudicataria de las obras y los propios vendedores.

Según ha explicado Toledo, los comerciantes podrán comenzar a desmontar sus puestos a partir de la tarde del 31 de enero y hasta el 11 de febrero, periodo durante el cual no habrá venta al público ni en el Mercado Central ni en el mercado provisional, con el fin de facilitar el traslado. El edil ha subrayado que el Ayuntamiento ofrecerá “todo el apoyo y la colaboración necesarios para que el proceso sea lo más ágil y cómodo posible”, destacando que la planificación se ha realizado desde el inicio en diálogo constante con los vendedores.

El traslado al mercado provisional se ha fijado tras la campaña navideña para no perjudicar el periodo de mayores ventas del año y se enmarca dentro de la reforma integral del Mercado Central, un proyecto con un presupuesto superior a los 10 millones de euros. El nuevo espacio provisional contará con 41 puestos y una superficie de 1.578 metros cuadrados, mejorando servicios y condiciones tanto para los comerciantes como para los clientes, mientras avanzan unas obras que buscan convertir el futuro mercado en un motor comercial y turístico para el centro de Castellón.