Mediterráneo Golf acoge el XII Torneo Onda Cero Castellón este sábado 25 de octubre

El campo de Mediterráneo Golf acogerá el próximo sábado 25 de octubre la duodécima edición del Torneo Onda Cero Castellón, una cita ya consolidada en el calendario deportivo provincial y que reunirá a numerosos deportistas y aficionados a este deporte.

Al término de la competición, se celebrará la entrega de premios y un cóctel para todos los asistentes. Los ganadores del torneo obtendrán, además, una invitación para participar en la Gran Final del Circuito Nacional de Golf de Onda Cero, que reúne en Murcia el próximo 29 de noviembre de 2025 a los mejores clasificados de los torneos celebrados en distintas ciudades de España. Este año, el evento nacional se celebrará en el exclusivo Grand Hyatt La Manga Club Golf & Spa.

El evento cuenta con el patrocinio de diversas empresas y entidades, entre ellas UBE, Agora Lledó International School, Kasmani, Cubagas Desaladoras, Dil Pomona Iberia, Vithas, Comauto, Fustecma y TodoJuguete, además de la colaboración de El Corte Inglés, Asoko, Vinya Natura, Orenes Gran Casino, Jabones Beltran, Keik Cheesecake, Dermo Suavina, Cocacola, Cooperativa de Viver, Antonio Mata, El Aguila, Provea, Embutidos Flor, y Royal Bliss.

Las inscripciones para participar en el torneo pueden realizarse a través de la página web www.mediterraneo.golf , donde se detallan las modalidades y categorías en las que se pueden participar.