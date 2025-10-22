Mayte Martín llena de alma la Plaza Mayor en el II Festival Flamenco de Castellón Memorial Juan Lloria

La emoción del flamenco vuelve a latir en Castellón. El II Festival Flamenco Memorial Juan Lloria alzará el telón este viernes con la actuación de Mayte Martín, una de las artistas más queridas y respetadas de la escena musical española. La cantante barcelonesa, Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y reciente Premio Nacional de Cante Flamenco, será la encargada de inaugurar el certamen en la Plaza Mayor, a partir de las 20:30 horas, con su aclamado espectáculo “Tatuajes”, con el que ha recorrido los principales teatros del país.

Con una trayectoria marcada por la sensibilidad, la pureza y la elegancia, Mayte Martín se ha ganado un lugar entre las grandes voces de nuestro tiempo. Con nueve discos publicados y colaboraciones junto a Joan Manuel Serrat, Tete Montoliu u Omara Portuondo, su presencia en Castellón es, sin duda, uno de los momentos más esperados por los aficionados.

El festival, que rinde homenaje al recordado Juan Lloria, ofrecerá durante todo el fin de semana una programación de lujo. Entre los nombres destacados figuran El Pele, leyenda viva del cante que actuará el domingo 26 en el Teatro del Raval, y Pedro ‘El Granaíno’, además del grupo de rumba catalana Sabor a Gràcia, que celebra tres décadas de trayectoria. La escena local también tendrá un papel protagonista con artistas como Cositas Buenas, La Meligrana, Aloma de Balma, Alhaire y la bailaora Aida Lara.

Como novedad, el público podrá disfrutar de un desfile de moda flamenca con música en directo a cargo de la firma castellonense Estilo en Rosa, y de una nueva exposición del fotógrafo Jesús Morcillo, que repite como artista invitado.

La concejala de Cultura, María España, ha subrayado la importancia de esta cita cultural: “Es un verdadero lujo contar con una de las grandes artistas de nuestro país abriendo este festival. El cartel de este año está a la altura de los mejores certámenes flamencos de España”, ha afirmado.

Además, coincidiendo con esta segunda edición, se celebrarán las primeras Jornadas Culturales Flamencas de Castellón, organizadas por la Asociación Los Lunares, que complementarán el programa con actividades divulgativas y encuentros con artistas.

Con la voz de Mayte Martín como punto de partida, Castellón se prepara para un fin de semana en el que el arte, la emoción y el compás volverán a encontrarse en cada rincón de la ciudad.