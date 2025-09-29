Más de veinte incidencias atendidas durante el episodio de lluvias en Castelló de la Plana

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha presidido esta mañana la reunión del Centro de Coordinación Operativo Municipal (Cecopal) convocado para analizar la situación en la ciudad con motivo del actual episodio de lluvias. En la cita han estado también presentes el concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolà, el concejal de Infraestructuras y Servicios Públicos, Sergio Toledo, la concejala de Educación, María España, así como el Comisario Jefe de la Policía Local de Castellón, Francisco Catalán y el Oficial Jefe de los Bomberos de Castellón, Antonio Costa, además de otros técnicos municipales.

La alcaldesa ha adelantado que “habrá un nueva reunión del Cecopal una vez se celebre la de coordinación de la Agencia Valenciana de Emergencias de esta tarde, tras lo que se tomarán las medidas pertinentes en relación a la situación en la ciudad de Castellón para las próximas horas”.

Incidencias de poca importancia

Tras la reunión del mediodía Tetuán XIV Carrasco ha destacado “el gran trabajo realizado desde el Área de Seguridad y Emergencias y desde el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento en la resolución de más de una veintena de incidencias por parte del personal del Cuerpo de Bomberos y la Policía Local de Castellón, la mayoría de poca importancia hasta el momento, provocadas por este episodio de lluvias intensas de esta pasada madrugada y en diferentes puntos de nuestra ciudad”.

En cuanto a las principales incidencias atendidas por parte del Servicio Municipal de Bomberos, la alcaldesa ha indicado que “tienen que ver con situaciones como un pequeño incendio de una palmera provocado por un rayo en el Camí de la Donació o la entrada de agua en una vivienda de la calle Alicante, sin daños relevantes”.

Asimismo, efectivos de los Bomberos han actuado en el rescate de varios vehículos que han quedado inmovilizados como consecuencia de la acumulación de agua en diferentes viales.

En el caso de la Policía Local de Castellón, Carrasco ha referido que “se han realizado también en las últimas horas el corte y balizamiento de varios viales por acumulación de agua, principalmente en zonas como el Grupo Roser, Venta Nova, Grupo Lourdes o en el Camí de la Donació”.

Además, se han recibido diferentes avisos por fallos puntuales en la señalización semafórica, en el suministro eléctrico o en alumbrado público por lo que se ha dado aviso a las respectivas empresas concesionarias.

También han sido cortados dos caminos por precaución, como son los que cruzan el Riu Sec a la altura del Grupo Venta Nova y junto al Cementerio Nuevo.

Buen funcionamiento de las infraestructuras hidráulicas

Begoña Carrasco también ha querido destacar “el buen funcionamiento y la respuesta positiva de las infraestructuras hidráulicas contra inundaciones en la ciudad como las obras de canalización del Barranco del Sol. Una respuesta eficaz que ha evitado que hiciera falta achicar agua de viviendas, como sí ha ocurrido en otras ocasiones”.

Carrasco ha informado de las cantidades de precipitación que han dejado las lluvias en las últimas horas en el término municipal de Castellón. “La mayor cantidad registrada la tenemos, hasta el mediodía de hoy, en el la Dársena Sur del puerto, con 80,6 litros/m², seguida por los 75 l/m² registrados en la estación meteorológica del Planetario de Castellón. En otros puntos de la ciudad las cantidades recogidas hasta ahora han sido menores como en el caso del Centro Urban con 42 l/m² o Tetuán XIV con 35,6 l/m²”.

Llamamiento a la precaución

Begoña Carrasco también ha querido hacer hincapié en que “todavía nos encontramos en alerta nivel naranja, por eso durante las próximas horas, y hasta que se la situación meteorológica vaya mejorando, hay que seguir protegiéndonos extremando las precauciones y evitando desplazamientos que no sean necesarios”.

Por tanto, “rogamos a la ciudadanía seguir las indicaciones del servicio de emergencias 112 a través de sus canales oficiales, así como los del propio Ayuntamiento de Castellón”.

La alcaldesa de Castellón ha remarcado finalmente que “desde el Ayuntamiento de Castellón vamos a seguir permanentemente la evolución de este episodio de lluvias para confirmar cuál va a ser su evolución en las próximas horas y para poder ir tomando las decisiones pertinentes, siguiendo en todo momento las recomendaciones que nos lleguen desde el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat y Aemet”.