Más de un centenar de agricultores y ganaderos de Castellón viajan a Madrid para la gran protesta del campo

Más de 110 agricultores y ganaderos de la provincia de Castellón participarán mañana miércoles en la gran manifestación del campo que se celebra en Madrid, convocada por la organización estatal Unión de Uniones. La protesta contará en total con más de 400 representantes de LA UNIÓ Llauradora i Ramadera procedentes de toda la Comunitat Valenciana y 10 tractores desplazados desde diferentes territorios.

La delegación castellonense saldrá de madrugada en autobús para sumarse a una movilización que pretende visibilizar el malestar del sector agrario ante unas políticas que, según denuncian, ponen en riesgo la soberanía alimentaria, la rentabilidad de las explotaciones y el relevo generacional en el campo.

Entre las principales reivindicaciones destacan los recortes continuos de la PAC, la excesiva burocracia, la falta de control en la ley de la cadena alimentaria y los acuerdos comerciales con terceros países, como el de la UE con Mercosur, que consideran lesivos para los productores europeos.

Recorrido autorizado y limitación de tractores

La manifestación arrancará a las 11:30 horas desde la Plaza de Colón y discurrirá por el Paseo de Recoletos y el Paseo del Prado hasta llegar al Ministerio de Agricultura, después de que la Delegación del Gobierno haya limitado a 500 el número máximo de tractores que pueden acceder a la capital, muy por debajo de los 1.500 previstos inicialmente.

Desde LA UNIÓ recuerdan que, pese a la paralización judicial del acuerdo con Mercosur, la Comisión Europea sigue explorando vías para su aplicación provisional, lo que mantiene en alerta a un sector ya muy castigado por el aumento de los costes de producción, agravado desde el inicio de la guerra en Ucrania.

Cuarta protesta en menos de dos meses

Esta movilización es la cuarta protesta organizada por LA UNIÓ en menos de dos meses. Tras las concentraciones en València y Madrid durante diciembre y enero, la de mañana supone, por ahora, el cierre de un ciclo de acciones reivindicativas, aunque desde la organización advierten de que no será la última si no hay cambios en las políticas agrarias.

Desde Castellón, los agricultores y ganaderos insisten en que el futuro del campo debe ser una cuestión de Estado y reclaman soluciones urgentes para garantizar la viabilidad del sector.