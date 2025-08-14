Más de 50 eventos del verano contarán con Puntos Violeta para garantizar un ocio seguro y libre de violencia

La Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda habilitará este fin de semana Puntos Violeta en en el gran acontecimiento de agosto en Benicàssim que se celebrará del 16 al 23 de agosto, como es el Rototom Sunsplash.

Estos espacios seguros, atendidos por personal especializado y respaldados desde los Centros Mujer 24 h de la Generalitat, ofrecen información, sensibilización y atención inmediata ante posibles agresiones o comportamientos sexistas. Con esta iniciativa, el Consell reafirma su compromiso en la erradicación de la violencia sexual, habilitando espacios seguros donde se ofrece atención, sensibilización y acompañamiento para prevenir, identificar y responder ante cualquier tipo de agresión.

Con la nueva participación en el macrofestival, la Generalitat habrá contado al finalizar el verano con más de 50 eventos musicales como festivales, conciertos y fiestas municipales donde los Puntos Violeta hayan estado presentes para garantizar entornos de ocio seguros y libres de violencia.

PUNTO VIOLETA

En estos puntos de encuentro, las personas usuarias del festival pueden obtener de manera gratuita pulseras de detección de drogas de sumisión química, un dispositivo que detecta sustancias utilizadas para anular la voluntad y facilita la actuación preventiva.

El personal de los Puntos Violeta desplegados en el festival contará con una identificación visible mediante chapas que incorporan el teléfono 900 22 00 22, disponible las 24 horas, así como un código QR que enlaza a un decálogo con instrucciones para actuar en caso de ser víctima de violencia sexual o de presenciar una agresión.