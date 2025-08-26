Más de 400 niños y niñas participan en las escoletas de verano de Castellón

El Ayuntamiento de Castellón ha cubierto más de 400 plazas este verano en las diferentes “escoletas” municipales y programas especiales organizados para facilitar la conciliación de las familias durante los meses de julio y agosto.

Durante los meses de julio y agosto, las escoletas situadas en los colegios Castalia, CEIP Herrero, CEIP Antonio Armelles y CEIP La Marina han cubierto un total de 192 plazas, lo que supone un aumento del 84 % en comparación con años anteriores.

Por su parte, el “Campus de Verano” del CEE Castell Vell, destinado a menores con necesidades de apoyo generalizado, ha contado con 57 plazas cubiertas.La escoleta de la Asociación Síndrome de Down Castellón, organizada a través de un convenio con el Ayuntamiento, ha contado con 20 niños y niñas inscritos.

Además, la Fundación Punjab ha ofrecido su escuela de verano a 91 menores, mientras que la Asociación Gitana ha organizado su propia escoleta, que ha acogido a 60 menores de entre 3 y 16 años.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

La programación continúa en la primera semana de septiembre, donde se atenderá a 133 menores. Asistirán a las escoletas de los colegios Castalia, Herrero, Armelles y La Marina, y 20 al centro Castell Vell. En este último, se ha reforzado el equipo de monitores, que pasa de 11 a 16 personas.

Client Challenge

JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed.

A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.