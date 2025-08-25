Ayuntamiento

Más de 300 personas disfrutan este verano del mar sin barreras en las playas accesibles de Castellón

Este verano las playas de Castellón han obtenido un total de cinco certificados en materia de calidad ambiental y accesibilidad tras superar diferentes auditorías externas.

Onda Cero Castellón

Castellón |

Más de 300 personas han utilizado este verano los recursos accesibles habilitados en las playas de Castellón por el Patronato Municipal de Turismo. La iniciativa forma parte del compromiso del consistorio por consolidar la ciudad como un destino referente en turismo inclusivo.

Durante esta temporada estival, el Ayuntamiento ha incorporado nuevos medios para facilitar el acceso y disfrute del litoral a personas con movilidad reducida. Entre las novedades destacan una oruga eléctrica diseñada para trasladar sillas de ruedas por la arena, columpios acuáticos adaptados, y flexipasarelas que conectan directamente los paseos marítimos con la orilla en las tres playas urbanas de la ciudad.

Además, se han incorporado nuevas sillas anfibias para niños, que permiten tanto el desplazamiento por la playa como el baño en el mar de manera segura.

Además de estos avances en materia de accesibilidad, las playas de Castellón han obtenido este verano cinco certificaciones que avalan su compromiso con la calidad ambiental y la gestión sostenible. Tras superar diversas auditorías externas.

