SUCESOS

Más de 300 identificados y 19 sanciones en operación contra carreras ilegales en Almassora

La Guardia Civil y la Policía Local refuerzan la vigilancia para frenar los “pikes” en el polígono industrial Supoi-8.

EFE

Castellón |

Vehículo oficial de la Guardia Civil. Imagen de archivo
Vehículo oficial de la Guardia Civil. Imagen de archivo | EUROPA PRESS

La Guardia Civil y la Policía Local de Almassora han identificado a más de 300 vehículos y sus ocupantes y han formulado 19 propuestas de sanción durante un operativo conjunto realizado el pasado viernes por la noche en el polígono industrial Supoi-8.

La intervención se enmarca en una acción preventiva para evitar carreras ilegales, conocidas como “pikes”, que desde hace tiempo se vienen organizando en esta zona industrial del municipio y que han generado una creciente preocupación entre los vecinos, según la Guardia Civil.

Estas concentraciones no autorizadas suponen un grave riesgo para los propios participantes, asistentes y usuarios de la vía pública, además de estar prohibidas por la normativa de tráfico, recuerdan las mismas fuentes.

El dispositivo contó con la participación de varias unidades de la Guardia Civil y agentes de la Policía Local, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y prevenir conductas temerarias en la vía pública.

