Más de 1000 estudiantes participan en una jornada sobre salud mental y prevención de adicciones digitales en Castelló

La ciudad de Castellón está inmersa en la conmemoración de la Semana de la Salud Mental y, en el marco de esta efeméride, hoy el concejal de Juventud, Cristian Ramírez, ha dado cuenta a más de un millar de estudiantes de la ciudad, de todas las iniciativas que desde el gobierno municipal se han impulsado para prevenir enfermedades de salud mental y acompañar con profesionales a las personas que las están atravesando.

Concretamente, Ramírez ha participado en esta jornada con estudiantes, que es fruto del convenio que recientemente el gobierno municipal, a través de la concejalía de Juventud, ha suscrito con el Colegio de Psicólogos de la Comunitat Valenciana. “El objetivo es proteger la salud mental de los jóvenes”, señala, a través de la puesta en marcha del proyecto “Jóvenes y Salud Psicológica”.

Esta sesión, dirigida a estudiantes de 3º, 4º de la Eso y Bachillerato, de ocho centros educativos, “se ha programado para prevenir el acceso y el consumo de pornografía entre los jóvenes” y ha contado con una ponencia a cargo del psicólogo Alejandro Villena.

Primer Plan Municipal de Salud Mental

Ramírez se ha dirigido a los estudiantes informándoles de que “la Salud Mental es un tema importante y nos preocupa, especialmente en la infancia, adolescencia y en la juventud. Son etapas en las que más que nunca necesitáis estar acompañados y disponer de todos los recursos necesarios para gestionar las emociones y contar con la validación, la empatía, el refuerzo y acompañamiento necesarios. Por esta razón, desde el gobierno municipal estamos trabajando en el Primer Plan de Salud Mental”.

Precisamente, el edil ha concretado las acciones que desde el gobierno municipal se están realizando a fin de “atender sus necesidades y garantizar su bienestar psicológico, teniendo en cuenta la influencia que tiene en ellos el entorno social y el uso de las redes digitales”.

El Primer Plan Municipal de Salud Mental es “la clave”, ha afirmado, y añade que “estamos trabajando de forma transversal entre diferentes concejalías, de la mano con profesionales de entidades locales especializadas en la materia para abordar y prevenir problemas de Salud Mental, por lo que verá la luz en 2026”.

De este modo, a parte de la sesión formativa para estudiantes, “Jóvenes y Salud Psicológica” que continuará durante el curso escolar, el edil también ha señalado que también con el convenio del Colegio de Psicólogos de la CV se han incorporado nuevos profesionales, a través del Servicio de Atención y Seguimiento a Personas con un problema de salud mental (SASEM) en el Ayuntamiento, con la colaboración con la Consellería de Servicios Sociales de la Generalitat Valenciana.

En esta línea, Ramírez ha informado de que “el gobierno municipal ha firmado un convenio con el Teléfono de la Esperanza, con el que nos hemos comprometido a difundir y recordar sus servicios a todos los castellonenses y así derivar a las personas que requieran atención psicoemocional”.

Semana de la Salud Mental en Castellón

La Semana de la Salud Mental en Castellón ha contado con iniciativas dirigidas a todos los públicos y edades, como charlas o exposiciones; no obstante, el acto central tendrá lugar el propio viernes 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, donde tendrá lugar la Primera Marcha de la Salud Mental y la lectura de un manifiesto junto con todas las asociaciones y entidades de la ciudad que ayudan y trabajan día a día en esta causa.