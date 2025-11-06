Martinez Mus anuncia 1,4 millones de euros a la reparación integral de la plataforma del TRAM en el centro de Castellón

La Vicepresidencia Segunda para la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ha reforzado su apuesta por el TRAM de Castellón con una nueva actuación que prevé destinar 1,4 millones de euros a la reparación integral de la plataforma actual en el centro de la ciudad. La obra, complementaria a las que se desarrollan en el Grao, está previsto que comience tras las fiestas de Reyes para no interferir en la campaña de Navidad.

El vicepresidente segundo para la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, lo ha confirmado tras haberse reunido con la alcaldesa de Castelló de la Plana, Begoña Carrasco, así como con diferentes secretarios autonómicos, directores generales, concejales y técnicos de ambas administraciones.

La actuación ha consistido en una intervención integral que ha requerido el desvío del TRAM y se ha planificado por tramos con el fin de limitar la afección a las paradas. Inicialmente se había previsto una actuación puntual de 200.000 euros, pero se ha optado por una intervención completa, con un coste superior, para sustituir el adoquinado por aglomerado. Según Martínez Mus, “se ha multiplicado por siete la inversión prevista porque es la única forma de resolver de forma definitiva el vial”.

El responsable autonómico ha recordado que también se ha destinado un millón de euros a la ampliación de la Línea 1 hasta las playas del Grao. Ambas administraciones han acordado una modificación contractual tras los reajustes solicitados por el consistorio, lo que ha implicado una mejora del servicio con nuevas paradas consensuadas con los vecinos. Esta ampliación ha conllevado la prolongación de los trabajos, que concluirán a principios de 2026.

El plan de mejora del TRAM de Castellón se ha complementado con la incorporación de cuatro nuevas unidades 100 % eléctricas y accesibles, con una inversión de 3,2 millones de euros, así como con la elaboración conjunta de un nuevo plan de servicios para optimizar la eficiencia y la movilidad urbana. Asimismo, ha avanzado la redacción del proyecto de la nueva línea 2. En este sentido, tanto el vicepresidente segundo como la alcaldesa han coincidido en que “es preferible adaptar los plazos si es necesario, pero garantizar que las obras se realicen conforme a los criterios del Ayuntamiento y en beneficio de los vecinos”.

Avances en la Ronda Oeste

Fuera del ámbito del TRAM, otra de las actuaciones destacadas ha sido la relativa a la Ronda Oeste de Castellón, un proyecto estratégico con una inversión total de 46,5 millones de euros, de los que 37,3 millones proceden de la Generalitat y 9,1 millones del Ayuntamiento. Martínez Mus ha señalado que las obras han avanzado a buen ritmo y que, tras la remisión del proyecto final por parte del Ayuntamiento este mes, está prevista la licitación del tramo entre la CV-151 y la avenida de Alcora en el primer trimestre de 2026.

Respecto al segundo tramo, se ha estado a la espera de la respuesta del Gobierno, tras remitirse una propuesta conjunta de la Generalitat y el consistorio, contemplada en el Plan General ratificado por el Ministerio de Transportes. Según el vicepresidente, “la división en tramos permite avanzar más rápido y no dilatar los plazos si dependen de terceros”.

En total, la Generalitat ha movilizado 43,2 millones de euros destinados a proyectos de infraestructuras y servicios en Castellón, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y fortalecer la red de equipamientos públicos de la ciudad.

En el ámbito medioambiental, se han otorgado 280.000 euros en ayudas a 34 municipios de la provincia para combatir la sobrepoblación de jabalíes, de los cuales 5.670 euros han correspondido a Castelló de la Plana. En el marco de este plan, llevado a cabo en colaboración con la empresa pública Vaersa, se han instalado cajas trampa y capturado medio centenar de ejemplares. De forma paralela, el decreto de ungulados fomenta la caza para reducir también la sobrepoblación en el municipio y su entorno.

Por su parte, la alcaldesa, Begoña Carrasco, ha agradecido la presencia en Castellón del vicepresidente segundo y de su equipo, y ha destacado que esta ha sido “la tercera cumbre con la Conselleria de Infraestructuras celebrada en la ciudad”.

Carrasco ha subrayado que desde el inicio de la legislatura la Conselleria “se ha puesto a disposición de los castellonenses” y ha asegurado que el trabajo conjunto con los concejales, áreas municipales y técnicos ha permitido “reactivar proyectos que llevaban años paralizados”.

Finalmente, la alcaldesa ha valorado que la reunión “ha sido productiva y efectiva”, y ha indicado que se han abordado “temas comunes como el TRAM, el desarrollo de Logístics o la culminación de la Ronda Oeste para el desarrollo de la ciudad de Castellón”.