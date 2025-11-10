Martí (CEV) insiste en que Castellón no puede perder inversiones y los fondos europeos pendientes

El nuevo presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) en Castellón, Luis Martí, ha reclamado este lunes una mayor llegada de fondos europeos e inversiones a la provincia, tras recordar que el 72 % de los fondos aún está por ejecutar. “Se nos están empezando a escapar y Castellón no ha recibido todavía ninguna gran inversión”, ha advertido.

En su primera comparecencia ante los medios, Martí ha insistido en la necesidad de estabilidad institucional, simplificación administrativa y seguridad jurídica para favorecer el crecimiento económico y la inversión de las empresas.

El dirigente empresarial ha señalado que la economía de Castellón “se ha comportado razonablemente bien” y que el cuarto trimestre cerrará “en positivo”, aunque ha matizado que el crecimiento se ha concentrado en pocas manos y no ha llegado a pequeñas y medianas empresas ni a los ciudadanos.

Martí también ha destacado la importancia de abordar el déficit de vivienda, vinculado con la estabilidad social, y de acompasar la transición verde de la industria a las posibilidades reales de la economía. Además, ha subrayado la necesidad de reforzar la autonomía provincial dentro del proyecto autonómico de la CEV.

Durante la comparecencia, Martí ha anunciado los nombramientos de los tres vicepresidentes provinciales —Carmelo Martínez, Mónica Boix y José Luis Vivas— y ha avanzado que en las próximas semanas iniciará una ronda de contactos con administraciones locales y provinciales.

“Tenemos que seguir aportando valor y mantener la estabilidad de nuestro tejido empresarial”, ha concluido el presidente.