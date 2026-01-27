Marta Barrachina reivindica la salud mental como prioridad y llama a reforzar la prevención del suicidio en Castellón

La presidenta provincial del Partido Popular de Castellón, Marta Barrachina, ha defendido este martes la necesidad de situar la salud mental como una prioridad absoluta en la acción política y social, subrayando la urgencia de reforzar la prevención frente al suicidio y de visibilizar una realidad que sigue estando rodeada de tabúes.

Barrachina ha realizado estas declaraciones hoy, martes 27 de enero, tras mantener una reunión con la asociación castellonense Atrapasueños, un colectivo que trabaja en la construcción de una red de prevención y sensibilización frente al suicidio, con especial atención a la población más joven. En este contexto, la dirigente popular ha anunciado el respaldo del PPCS a la jornada solidaria que se celebrará este sábado, 31 de enero, en Oropesa del Mar.

“Los partidos políticos son organizaciones de personas y su capacidad de trabajo y gestión debe garantizar avances a la sociedad. En este propósito colectivo, la salud mental es una absoluta prioridad”, ha afirmado Barrachina, quien ha insistido en la necesidad de “visibilizarla y trabajar de manera decidida en la prevención del suicidio”.

La presidenta provincial del PPCS ha remarcado que una sociedad avanzada “debe velar por sus ciudadanos y protegerlos”, y ha defendido que el compromiso político debe estar “con la vida”. En este sentido, ha señalado que no puede haber “ni tabúes ni silencios” cuando se habla de salud mental. “No debe haber vergüenza, porque estamos hablando de una necesidad clara de prevenir y atender, de poner fin al desgarro emocional que sufren tantas familias castellonenses tras perder a un ser querido por suicidio”, ha añadido.

Barrachina ha querido lanzar también “un mensaje firme de esperanza” y ha reiterado su compromiso personal y político con la salud mental, subrayando que “en este reto estamos todos juntos”.

La salud física empieza por la salud mental

Durante su intervención, la presidenta provincial del PPCS ha recordado que “no hay salud física sin salud mental” y ha puesto en valor el compromiso de las instituciones gobernadas por el Partido Popular para invertir en más recursos, más profesionales y mayor cercanía a los ciudadanos.

En la provincia de Castellón se registran una media de 55 suicidios al año y más de 1.500 consultas anuales relacionadas con ideación suicida. Ante estas cifras, Barrachina ha destacado la acción del Consell, que ha destinado 724 millones de euros al Plan Valenciano de Salud Mental para el periodo 2024-2027, con un refuerzo histórico de más de 640 profesionales en la Comunitat Valenciana y la puesta en marcha de un servicio específico de prevención del suicidio, licitado por 17,6 millones de euros.

Por último, ha recordado que este sábado 31 de enero Oropesa del Mar acogerá una jornada solidaria abierta a toda la ciudadanía, con actividades como la lectura de un manifiesto, torneos deportivos y charlas divulgativas, con un objetivo común: “salvar vidas”.

Las personas interesadas en asistir pueden inscribirse a través de este enlace https://forms.gle/uR2bc2MPf3mk5SwNA