Marta Barrachina destaca la “incorporación más ambiciosa” de 60 bomberos al Consorcio Provincial

La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha presidido este viernes el acto de reconocimiento a los 60 nuevos profesionales que se han incorporado al Consorcio Provincial de Bomberos, una convocatoria que ha calificado como “la más ambiciosa” de la historia del cuerpo.

El evento, que se ha celebrado en el Salón de Recepciones del Palacio Provincial, ha contado con la presencia del diputado de Bomberos, David Vicente, así como de mandos y profesionales recién incorporados.

Barrachina ha destacado que hoy se ha puesto en valor una vocación que “no entiende de horarios ni de comodidades, pero sí de valentía y de servicio público”, y que estos profesionales han trabajado con entrega para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.

La presidenta ha recordado que, solo en 2025, los bomberos de la provincia han realizado más de 4.700 intervenciones, y que la Diputación ha reforzado el cuerpo con 16 nuevos vehículos, entre ellos camiones forestales, una embarcación de salvamento y un vehículo de Puesto de Mando Avanzado.

Además, se han creado la unidad BRAF (Brigadas Rurales de Actuaciones Forestales), la unidad de Divulgación y Prevención y se han puesto en marcha nuevas helisuperficies en varios municipios para mejorar la atención en zonas de difícil acceso, con dos más proyectadas para 2026.

Barrachina ha subrayado también la especialización de las Unidades de Rescate, la adquisición de equipos de protección (EPIS), equipos de comunicación y un servicio de asistencia mecánica urgente, además de que el IVASPE ha tenido por primera vez sede en Castellón.

“Se trata de un apoyo real a un cuerpo que no para nunca, dotándolo de los medios necesarios para que puedan hacer su trabajo en las mejores condiciones posibles”, ha concluido la presidenta.