La Marjalería se acerca al centro y la playa gracias a nueva línea de bus

Hoy ha entrado en funcionamiento una nueva línea circular de autobús que dará servicio a la Marajaleria y la conectará con las playas y el casco urbano de la ciudad hasta el próximo 14 de septiembre. En su primer día, el concejal de Movilidad, Cristian Ramírez, y la teniente alcalde del Grao, Ester Giner, se han interesado por la puesta en marcha del servicio y se han acercado a la parada de la calle Columbretes Nº 2 donde tiene la parada este autobús circular que se prolonga hasta el Aeroclub.

Este nuevo itinerario con hasta 30 paradas y de lunes a domingo busca dar servicio al aumento significativo de residentes de la Marjaleria en la temporada estival, con más de 15.000 residentes en verano. Un trayecto que les permite comunicarse con el casco urbano y a la vez con las playas. La frecuencia de este autobús es de 40 minutos desde las 8.00h hasta las 21.20h.

La ruta transcurre por el Camí la Plana, pasa por el Parque Meriodiano , hasta llegar junto al Aeroclub. “Gracias a esta nueva ruta, miles de vecinos y visitantes van a estar mejor comunicados. Atendemos así a una de las reivindicaciones de los vecinos de la Marjalería, poniendo a su disposición un transporte público como alternativa al vehículo particular, algo que favorece a la sostenibilidad y al cuidado del medio ambiente”, ha destacado Ramírez.

Por su parte, la teniente alcalde del Grao, Ester Giner, ha valorado muy positivamente la medida “que favorece, especialmente a los vecinos que no disponen de vehículo propio o prefieren optar por el transporte público para desplazarse al centro o a las playas”. “Desde el gobierno municipal ponemos a su disposición facilidades para desplazarse con garantías, cosiendo la ciudad del centro hacia la fachada litoral, respondiendo a las necesidades de los vecinos”, añade.

Paradas de la ruta

Desde el 18 de junio al 14 de septiembre se activa la línea Castelló-Camí la Plana con un total de 30 paradas. Su funcionamiento será de lunes a domingo, desde las 8:00h hasta las 21:20h y con una frecuencia de 40 min.

Salida desde C/COLUMBRETES Nº 2 - C/Columbretes Nº20 - Auditorio - Cno. La Plana Nº38 - Cno. La Plana (Frente Lledó Encants) - Cno. La Plana (Rte Indomables/Donació) - Cno. Donación (P. Meridiano) – Cno. Donación (Entrador Paralelo) – Cno. Donación (entre Fileta / C.Galeón) - Cno. Río Seco (C. Galeón) - Cno. Río Seco (C. Almadrava) - Cno. Río Seco (C. de la Torre) - Cno. Río Seco (C. Sol de Riu) - Cno. Río Seco (Primera Travessera) - Cno. Río Seco (C. Bajamar) - Cno. Río Seco (Segona Travessera) – C.Vell del Serradal (Camí Solà) – C. Vell del Serradal (Camí Fileta) – C. Mascarat (Rotonda Aeroclub) – Cno. La Plana Nº518 (3 Banderas) - Cno. La Plana 2 Travessera - Cno. La Plana Nº151 (1 Travessera) - Cno. La Plana Nº99 - Cno. La Plana Nº79 - Cno. La Plana (Lledó Encants) – Cno. La plana frente a Nº38 - Columbretes nº25 - Columbretes Nº3 – C/ COLUMBRETES Nº2