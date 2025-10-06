Manuel Turizo convierte a Onda en la capital de la música urbana latina con su gira “201 Tour”

El Recinto Multiusos de Onda acogerá el próximo miércoles 8 de octubre a las 22:00 horas el concierto de Manuel Turizo, en el marco de su gira internacional “201 Tour”, que se presenta como el único espectáculo de la gira en la provincia de Castellón.

El artista colombiano, que ya ha conquistado a América Latina y Estados Unidos, llega a España con un show que trasciende el formato habitual, inspirado en el “Apartamento 201”, lugar donde se gestó su último álbum. La propuesta escénica combina música, cine, escenografía envolvente, narrativa visual, bailarines, músicos y efectos especiales, para ofrecer una experiencia multisensorial y llena de ritmo.

La gira de Turizo ha sido un éxito rotundo, con localidades agotadas en la mayoría de sus conciertos. En Onda, restan únicamente unas cien entradas para completar el aforo del recinto.

Este concierto cierra un año en el que Castellón ha sido escenario de importantes actuaciones internacionales, como las de Il Divo, Tom Jones y Camilo, que han generado un impacto económico y turístico significativo en la provincia. En este sentido, la presencia de Turizo se suma a la consolidación de la zona como destino de grandes eventos musicales.

Manuel Turizo, con éxitos como “La Bachata”, “Qué haces”, “Vagabundo” o “El Merengue”, y colaboraciones con artistas como Sebastián Yatra, Ozuna, Shakira, Becky G o Alejandro Sanz, se posiciona como una de las voces más relevantes de la música urbana latina.

Desde la promotora MAKE IT destacan que este concierto “demuestra que Onda tiene músculo y está preparada para acoger grandes directos internacionales”.

Las últimas entradas para la actuación del miércoles están disponibles en entradasmakeit.es.