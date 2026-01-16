Magic World crece un 40 % en 2025 y refuerza su apuesta internacional desde Oropesa del Mar

El resort Magic World, ubicado en Oropesa del Mar, ha cerrado 2025 con un crecimiento del 39,3 % en ingresos y con un fuerte impulso del mercado internacional, que duplica los resultados del año anterior, según los datos difundidos por la compañía.

Gestionado por Magic Hotel Group y Grupo Fuertes, el complejo turístico consolida su segunda temporada bajo esta gestión y encara 2026 con nuevas inversiones centradas en el bienestar, el ocio y la sostenibilidad.

La compañía señala que la facturación de 2025 ya duplica la registrada cuando asumió la gestión del resort, un avance que atribuye al proceso de transformación del complejo y a la diversificación de la oferta turística, con el objetivo de atraer visitantes durante todo el año.

Imagen del parque acuático Magic Sports en Magic World Resort | Magic World Resort

El mercado internacional ha sido uno de los principales motores del crecimiento de Magic World. Destacan especialmente los incrementos registrados en Francia (+285 %) y Países Bajos (+376 %), junto con la consolidación de otros mercados como el británico (+100 %), el irlandés (+116 %) o el polaco (+223 %), según los datos facilitados por la empresa.

Mejor valoración de los clientes

El crecimiento económico ha ido acompañado de una mejora en la percepción de los clientes. En 2025, los hoteles del resort incrementaron de media 9,5 puntos su puntuación en el Global Review Index (GRI), uno de los principales indicadores de reputación online del sector hotelero.

Entre los alojamientos mejor valorados figura el Pontiana Thalasso Hotel, que alcanzó una puntuación del 87,7 % tras su reforma. También mejoraron sus valoraciones otros hoteles del complejo, como Magic Games, Magic Sports y Magic Fantasy.

Inversiones en bienestar y ocio

Durante 2025, Magic World completó la transformación del antiguo Hotel Balneario de Oropesa en el Pontiana Thalasso Hotel, incorporando 192 nuevas habitaciones y una oferta de bienestar activa durante todo el año. A estas actuaciones se suman la renovación del Aloha Beach Club y la apertura de la cafetería Checkpoint en el hotel Magic Games.

Imagen de Pontiana Thalasso Hotel, alojamiento 5 estrellas | Magic World

De cara a 2026, la compañía ha anunciado un plan de inversiones que se presentará en Fitur, que contempla una inversión cercana a los 9 millones de euros para la renovación del área de thalasso interior, además de mejoras en el parque de atracciones Magic Land y nuevas propuestas de ocio y entretenimiento.

Sostenibilidad y empleo en el territorio

El desarrollo del resort se enmarca en la estrategia de sostenibilidad “Magic Planet”. En 2025, Magic World obtuvo el certificado internacional Bioscore y prevé seguir colaborando con instituciones locales para impulsar la desestacionalización turística y la llegada de nuevos mercados, con un impacto en el empleo de cerca de 1.200 puestos de trabajo.