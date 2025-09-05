Lluvias, tormentas, viento y oleaje activan el aviso naranja en el litoral de Castellón

El litoral de la provincia de Castellón arranca este viernes con alerta naranja por lluvias y tormentas fuertes que pueden llegar a descargar incluso 40 litros por metro cuadrado en algunos puntos de la provincia.

Ante esta situación la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el protocolo por lluvias desde las 7 de la mañana hasta las 15 horas.

La inestabilidad además llegará acompañada con temporal de mar en todo el litoral de Castellón.

En cuanto al termómetro, las temperaturas mínimas irán en ascenso o no registrarán cambios mientras que las máximas anotarán un descenso notable. También habrá viento de componente este, moderado en el litoral y flojo con intervalos de moderado en el interior, salvo en Castellón donde será flojo variable.

La situación remitirá a partir de la tarde que tendremos intervalos nubosos para dar paso a un fin de semana en el que vuelven a subir ligeramente las temperaturas máximas y tendremos paso de nubes en el cielo.