El PP de Les Corts presenta una Proposición PNL para solicitar al Gobierno la declaración de zona catastrófica

El Grupo Popular en Les Corts ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) en la que solicita al Gobierno de España la declaración de zona catastrófica para los municipios de la Comunitat Valenciana afectados por el reciente temporal Harry. El portavoz de Administración Local del GPP y alcalde de Moncofa, Wences Alós, ha señalado que este episodio meteorológico ha impactado de forma significativa en el litoral de las tres provincias, provocando importantes daños materiales y situaciones de riesgo para la población.

Según ha explicado Alós Valls, el temporal ha tenido consecuencias destacadas en la costa mediterránea, donde la regresión del litoral y la pérdida de playas se han visto agravadas. Localidades como Moncofa, Oropesa del Mar, Burriana, Sagunto, Gandia o Tavernes de la Valldigna han registrado inundaciones y desperfectos en calles, paseos marítimos y viviendas. El diputado ha recordado que existen actuaciones de protección y regeneración del litoral planificadas desde 2015 que todavía no se han ejecutado.

La iniciativa parlamentaria reclama, además de la declaración oficial de zona gravemente afectada, la habilitación de ayudas económicas específicas para compensar los daños, la ejecución inmediata de las obras de protección previstas y la paralización de los deslindes de costas. Desde el Grupo Popular consideran necesario reforzar la planificación y las inversiones en el litoral valenciano para minimizar el impacto de temporales que se repiten de forma periódica.