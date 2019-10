L´equip de govern incrementarà l´IBI un 10% en 2020

L´alcalde de Vila-real, José Benlloch ha anunciat la decisió de l´equip de govern de incrementar l´IBI per a 2020. El minvament d´ingressos als que s´enfronta l´Ajuntament el pròxim any com l'augment de despeses pels costos de la gestió de residus, la contractació de més personal en àrees com els Serveis Socials, i el degoteig de sentències urbanístiques durant el govern del PP, “situen la ciutat en un important risc des del punt de vista econòmic” apunta Benlloch, qui també afig que l´Ajuntament recaptarà 1,4 milions d'euros menys que en 2019.

L'alcalde ha recordat que durant els huit anys en què porta al capdavant de l'Ajuntament, “en sis, l'IBI ha estat congelat, i en 2014 i 2015 es va baixar un 10%.

Per la seva banda, Compromís per Vila-real ha anunciat que votarà en contra de la pujada de l'Impost de Béns Immobles. Per a Compromís és "lamentable" el que Vila-real ha hagut de patir en els últims anys. "Primer van ser els empastres urbanístics del PP, que han deixat una herència nefasta, i ara patim els empastres financers del PSOE, que prometen hipotecar-nos durant anys perquè el senyor Benlloch salve els mobles i l'Ajuntament no siga intervingut", explica el portaveu de l´equip José Pasqual Sancho.