L'Ajuntament de Vila-real reprén el pla de millora de camins rurals

La Regidoria de Serveis Públics reprén el Pla de millora dels camins rurals de Vil-real amb l'objectiu de reparar i arreglar l'estat actual d'aquests vials molt utilitzats i freqüentats especialment pels agricultors. Per a això s'invertiran 332.000 euros amb els quals es pretén facilitar el trànsit dels usuaris en aquestes vies agrícoles en el terme municipal amb actuacions com les del camí Assagador amb una inversió de 66.000 euros, 50.000 euros per al camí Fornets i 216.000 euros procedents del Pla provincial de la Diputació que l'Ajuntament destinarà a arreglar camins en la zona del Madrigal.

Es reprén l´activitat en un dels trams del camí Assagador, entre carretera d'Onda i Senda de Pescadors. Una actuació que compta amb una inversió de 66.000 euros on s'ha intervingut sobre 1 km i en la qual s'ha reparat el ferm, utilitzant per a això una capa d'asfalt més espessa de l'habitual, concretament 1.000 tones d'aglomerat asfàltic, que serviran per a millorar el trànsit d'un vial molt utilitzat pels veïns de la zona però també pel transport pesat.

Una altra de les actuacions previstes que es licitaran és la del camí Fornets, entre Sant Joan Bosco i el camí vell Castelló-Onda. Amb un pressupost de 50.000 euros es tracta també d'una obra que, una vegada finalitzada, suposarà una millora en la comoditat i seguretat per als usuaris d'aquest vial rural. Es prepara el projecte per a actuar en el camí Vell Vila-real-Onda; el camí de Molí Llop i part del camí Cuquello.