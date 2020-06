L´Ajuntament de Vila-real reobri les instal-lacions esportives.

d'instal•lacions esportives i oferint més serveis a la ciutadania. La Junta de Govern Local d'aquest dimarts ha autoritzat el Pla de desescalada presentat pel departament d´esports amb un protocol d'actuació amb les mesures d'higiene i prevenció establides per les autoritats sanitàries per a la reobertura d'instal•lacions esportives.

Els socis del Servei Municipal d’Esports podran utilitzar les instal•lacions del gimnàs de la piscina Yurema Requena; assistir a classes dirigides en el pavelló municipal Bancaixa o en algun dels gimnasos amb els quals l'Ajuntament manté un conveni de col•laboració i utilitzar les pistes del Club de Tennis. També es reobri la pista de Bolos Serranos i les instal•lacions esportives a l'aire lliure.

Prova d'això és que, tant la reobertura del pavelló municipal Bancaixa com el gimnàs de la piscina Yurema Requena compten, igual que la piscina del Termet, amb el certificat de conformitat emés per la Càtedra de l'Esport de la Universitat Politècnica de València que avala la reobertura segura d'aquestes instal•lacions esportives amb total garantia de compliment de la normativa de prevenció per la COVID-19.

Així, complint amb totes les mesures de prevenció sanitària, a partir del pròxim dilluns 29 de juny, es reobrin aquestes instal•lacions per als socis del SME majors de 14 anys. Tots ells disposaran d'una hora diària d'entrenament en el gimnàs de la piscina Yurema Requena i podran assistir a una oferta de més de 60 hores setmanals de classes dirigides que podran fer-les en el pavelló Bancaixa o bé en algun dels gimnasos amb els quals l'Ajuntament de Vila-real manté un conveni de col•laboració, de manera que els socis poden fer activitats dirigides durant la temporada esportiva, entre els mesos d'octubre a juny. És necessària la cita prèvia a través de la reserva de classes DeporSite o del telèfon habilitat pel Servei Municipal d’Esports 964 54 71 90.

També, amb cita prèvia, els socis del Servei Municipal d’Esports podran llogar durant una hora diària una pista de tennis, pàdel o esquaix en el Club de Tennis, obert de dilluns a divendres de 9.30 a 21.30 hores i dissabtes i diumenges de 9.30 a 19.30 hores.