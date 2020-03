l´ajuntament de Vila-real aplaça l´impost de vehicles i la taxa de gual

L'Ajuntament de Vila-real ha decidit suspendre temporalment el cobrament dels rebuts domiciliats corresponents a l'impost de vehicles de tracció mecànica i la taxa per reserva de gual davant la situació excepcional generada per l'estat d'alarma a causa de la crisi sanitària per la COVID-19. Segons el calendari fiscal municipal, el període de pagament voluntari tant de l'impost de vehicles com de la taxa de guals queda fixat del 23 de març al 22 de maig. L'Ajuntament tenia establida la data del 25 de març per al cobrament dels rebuts domiciliats, però s'ha remés una circular a les entitats bancàries perquè, de moment, paralitzen temporalment el gir dels rebuts l'import total dels quals ascendeix a 1,3 milions d'euros.

Aquesta decisió s'adopta davant la situació excepcional després de la declaració de l'estat d'alarma per la crisi sanitària de la COVID-19 que ha obligat a la paralització d'activitats econòmiques amb l'objectiu de frenar l'extensió de la pandèmia i ha restringit la mobilitat de les persones. “Des de l'Ajuntament estem prenent decisions que siguen útils a la ciutadania en aquests moments”, ha remarcat l'alcalde, qui ha insistit que “de moment, el cobrament d'aquests rebuts domiciliats que estava previst fer efectiu aquest dimecres 25 de març queda suspés temporalment a l'espera de l'evolució de la crisi sanitària, en funció de la qual es valorarà en quin moment es procedeix a girar aquests rebuts domiciliats als contribuents”.

Així mateix, els tècnics municipals estudien la possibilitat d'ampliar el termini de cobrament voluntari de l’impost de vehicles i la taxa de guals, que segons el calendari fiscal acaba el pròxim 22 de maig. La intenció és prolongar durant un mes més, fins al 22 de juny, el període per al pagament dels rebuts, de manera que els contribuents tinguen més temps per a fer front a les seues obligacions fiscals.