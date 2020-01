L´Ajuntament demana a l´estat un nou accés a l´AP-7 en Vila-real

El portaveu de l'equip de govern de l'Ajuntament de Vila-real, Javier Serralvo, ha anunciat que l'executiu local elevarà una petició al Govern central perquè s'habilite un nou accés a l'autopista AP-7 en el terme municipal, ara que aquesta via ha passat a les mans de l'Estat després de la seua liberalització.

La proposta que traslladarà l'equip de govern a l'executiu de Pedro Sánchez contemplarà la construcció d'un accés a l'autopista a l'altura de la carretera d'Onda, CV-20, per faiclitar i potenciar l'activitat empresarial i quotidiana de Vila-real a través d'una millora de les comunicacions.

Vila-real també demanara un estudi ambiental per reduir el màxim possible l’impacte acústic per l'increment de trànsit en l'autopista, especialment el de vehicles de gran tonatge. Es demanaran pantalles acústiques per a disminuir les molèsties de l'AP-7 en les zones habitades pròximes al traçat d'aquesta via, així com al paratge del Millars.

Segons el portaveu de l´equip de govern, Javier Serralvo, l'alliberament de l'AP-7 és una mesura positiva per al funcionament de la ciutat. Amb aquest nou accés, juntament amb la construcció de la ronda Sud-oest que ja s'està realitzant, “desbloquejaran, per fi, a Vila-real a nivell d'infraestructures”, ha incidit l'edil.

Així mateix, l'equip de govern local demanarà que els nous Pressupostos Generals de l'Estat incloguen l'eliminació de la passarel•la de l'estació de tren de Vila-real i la seua substitució per un pas subterrani, així com la creació d'una nova comissaria del Cos Nacional de Policia.