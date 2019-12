L'Acord de Fadrell, en peligro tras la desaparición de la Junta de Fiestas

Importante fractura en el Gobierno municipal del Ayuntamiento de Castellón. Después del pleno de hoy, PSOE, Podem y Compromís han dejado en evidencia sus diferencias y esto podría desencadenar en la rotura total de l'Acord de Fadrell.

La disolución de la Junta de Fiestas, que les avanzó en primicia esta emisora el 21 de noviembre, puede acabar siendo el detonante del Gobierno en la ciudad de Castellón. Todo, después de la alianza de Compromís con el Partido Popular, Ciudadanos y Vox para hacer cumplir los estatutos vigentes y activar la renovación inmediata de la Junta de Fiestas.

Y es que el pleno de hoy llevaba a votación una enmienda del Partido Socialista y Podem de dejar al Patronato la propia administración de convocar o no la Asamblea de las Fiestas. Y a su vez, una moción del Partido Popular y Ciudadanos de convocar una asamblea para activar la renovación inmediata de la Junta. Ganó la segunda.

La clave estaba en la posición de Compromís, quien declinaría la balanza hacia un lado o hacia otro. Finalmente, los de Ignasi García han votado con el PP, Ciudadanos y Vox y se han posicionado en contra de sus compañeros de gobierno: PSOE y Podem, que se han quedado solos ante la defensa de las fiestas.

Durante las intervenciones de los portavoces, quien ha salido en defensa de la postura del Gobierno ha sido el portavoz de Podem, Fernando Navarro. Él pedía abiertamente a Compromís que actuara en bloque y que no dejase en evidencia las fracturas que tiene el acuerdo de gobernabilidad. Navarro aseguraba:"Hemos comprobado que los grupos de la oposición no buscan mejorar la gestión de la Fiesta sino encontrar una fisura en l'Acord de Fadrell y golpearla, no podemos permitirles que tengan una victoria".

Una intervención que, finalmente, no ha surtido efecto alguno en sus compañeros. Los de Compromís votaban en contra de la enmienda del Gobierno y a favor de los populares, de Ciudadanos y de Vox. Verónica Ruiz, la portavoz de la formación, defendía que lo hacían "por lealtad a l'Acord de Fadrell y con toda intención de cumplir la legalidad de los estatutos".

El Partido Popular, que junto con Ciudadanos son los creadores de la moción, acusaban al gobierno de disolver la Junta de fiestas "con nocturnidad, con alevosía y sin contar con nadie del Món de la Festa". Después de las votaciones, la popular Begoña Carrasco afirmaba que "queda demostrado que quien se equivocaba era la alcaldesa perpetrando un ‘golpe de estado a la autonomía de las fiestas’, hasta su socio, Compromís, se lo ha dicho”. Alejandro Marín-Buck, de Ciudadanos, celebraba la victoria: "Hoy gana Castellón y el Món de la Festa”.

EL FUTURO DEL GOBIERNO

Esta sesión marcará un antes y un después en el gobierno de la ciudad. Fuentes del equipo de gobierno ya dijeron en esta emisora que si Compromís se posicionaba en contra iban a replantearse las concejalías y podrían incluso, romper el Acord de Fadrell. Plantear un gobierno en minoría o incluso, un nuevo pacto con Ciudadanos. Hoy la formación naranja aseguraba que "sería posible sentarse a negociar".

Así, queda pendiente el futuro tanto de las Fiestas de Castellón, a tres meses del 75 aniversario de la Magdalena, como la gobernabilidad de la ciudad de Castellón.