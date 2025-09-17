Labios cuidados todo el año: Dermo-Suavina lanza bálsamo pediátrico para toda la familia

Con el fin del verano y el inicio de la rutina, los labios también necesitan atención especial. Mantenerlos hidratados y protegidos es esencial para evitar la sequedad y las grietas típicas de esta época. Este año, la propuesta es clara: tanto niños como adultos deben apostar por un cuidado labial específico que nutra y proteja a diario.

En esta línea, Dermo-Suavina, de Laboratorios Calduch, propone su Bálsamo Pediátrico, diseñado especialmente para los más pequeños de la casa, pero perfectamente apto para toda la familia. Con una fórmula pensada para calmar, nutrir y proteger, este bálsamo se adapta a la piel delicada y sensible de los labios infantiles disponible en dos formatos: el tradicional tarro y un práctico tubo, perfecto para llevar siempre en la mochila, el bolso o el bolsillo.

Vicente Calduch, CEO de la compañía y quinta generación al frente de estos históricos laboratorios, recuerda que “la salud, la hidratación y la nutrición de los labios deben cuidarse los 365 días del año. Es una zona extremadamente sensible y, en el caso de los niños, todavía más. Con el Bálsamo Pediátrico, queremos facilitar que los más pequeños puedan cuidar sus labios con un producto adaptado a sus necesidades”.

DERMO-SUAVINA Bálsamo Pediátrico – PVPR 12 ml: 4,10 €.

DERMO-SUAVINA Bálsamo Pediátrico – PVPR 10 ml: 3,50 €.

El Bálsamo Dermo-Suavina, de Laboratorios Calduch, cuya fórmula original data del año 1880, se puede encontrar en su versión de siempre en tarro, para que no falte en el neceser de los más pequeños de la casa: Dermo-Suavina Pediátrico, enriquecido con aceite de jojoba, cera de abeja, cera de carnaúba, aceite de girasol y vitamina E. Su fórmula, testada dermatológicamente, está elaborada al 100% con una base de ingredientes de origen vegetal. En su delicado perfume sin alérgenos, destacan deliciosas notas de fresa y frutos rojos.