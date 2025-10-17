Caso secta Vistabella

El juicio por abusos sexuales en la secta de Vistabella comenzará el 3 de noviembre

La vista se celebrará del 3 al 9 de diciembre y contará con más de 50 testigos y 25 informes periciales

Onda Cero Castellón

Castellón |

La Audiencia Provincial de Castellón ha fijado para el próximo 3 de noviembre el inicio del juicio contra seis personas acusadas de formar parte de un grupo sectario en Vistabella del Maestrat, en torno a un líder que ofrecía terapias basadas en ritos sexuales. La vista se prolongará hasta el 9 de diciembre, con un total de 13 sesiones programadas.

El juicio, que había sido aplazado en abril pasado ante la complejidad del caso, contará con la declaración de 55 testigos y la presentación de 25 informes periciales, según informó la Fiscalía, que solicitó ampliar la duración inicial prevista para poder atender adecuadamente el volumen de pruebas.

Los seis procesados, cinco mujeres y un hombre, enfrentan cargos por nueve delitos continuados de abuso sexual —seis de ellos cometidos contra menores— y un delito de asociación ilícita. La Fiscalía les atribuye un papel clave en la dinámica del grupo, organizado en torno a un guía espiritual conocido como "tío Toni", fallecido en prisión en mayo de 2022, quien presuntamente ejercía control psicológico sobre sus seguidores y realizaba rituales con fines sexuales bajo la apariencia de terapias sanadoras.

El grupo comenzó a operar en la década de 1990 en Castellón y, con el aumento de sus miembros, se trasladó a una masía en Vistabella del Maestrat donde residían los seguidores junto a sus familias. Según la acusación, las mujeres del grupo estaban encargadas de las tareas domésticas y los hombres del mantenimiento, mientras que los menores eran sometidos a un control estricto que incluía la normalización de conductas sexuales atípicas.

El líder fue detenido en marzo de 2022 tras una operación policial que liberó a doce personas, incluidos menores, algunos de los cuales pasaron a tutela de la Generalitat Valenciana. La Fiscalía pide penas que oscilan entre los 16 y los 65 años para cada uno y solicita una indemnización de 120.000 euros para las víctimas menores.

