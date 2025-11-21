Jon Lost presenta en Onda Cero su primer álbum “Puff, no sé”

El castellonense Jon Lost, cuyo nombre artístico refleja su búsqueda personal en la vida, se define como una persona que intenta encontrar su camino y cuya música nace como un diario de sus experiencias y emociones. Su primer álbum, Puff, no sé., ha sido el resultado de aproximadamente dos años de trabajo

Durante la entrevista, Jon explica que sus letras abordan desde preocupaciones cotidianas de los jóvenes hasta experiencias de desamor y la búsqueda de sentido en la vida. El castellonense destaca que su proceso creativo es espontáneo: "a veces surge en el coche, otras al sentarse con un tipo de beat y dejar que las ideas fluyan".

El joven artista prepara sus próximos conciertos en Castellón, destacando dos fechas importantes: el 6 de diciembre, como telonero en el Pub Terra, y la presentación oficial de “Puf” el 22 de enero de 2026, también en el mismo local. Jon Lost se muestra optimista respecto al panorama musical y confía en que con dedicación su música encontrará su espacio.