Johan Plat cesado como entrenador del CD Castellón tras cinco jornadas sin sumar más que dos puntos

El Club Deportivo Castellón ha anunciado la destitución de Johan Plat como entrenador del primer equipo, tras una mala dinámica en el arranque de la temporada, en la que el equipo ha sumado solo dos de los quince puntos posibles.

El técnico neerlandés, que llegó de la mano de Dick Schreuder y sucedió a éste en el banquillo en marzo pasado, dirigió al conjunto albinegro en 24 partidos oficiales, con un balance de 6 victorias, 8 empates y 10 derrotas.

El club ha agradecido a Plat su dedicación y trabajo durante su etapa al frente del equipo.

Mientras se busca un nuevo entrenador, Pablo Hernández asumirá de forma interina la dirección del primer equipo. El castellonense, actual entrenador del filial, logró la pasada temporada el ascenso a Segunda RFEF con el 'B'.