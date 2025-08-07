Invierten 3,5 millones de euros en la adquisición de 20 vehículos para el Consorcio Provincial de Bomberos

La Diputación Provincial de Castellón ha destinado una inversión cercana a los 3,5 millones de euros en la adquisición de 20 nuevos vehículos para el Consorcio Provincial de Bomberos, en un periodo de tan solo dos años. Esta acción forma parte del compromiso institucional para mejorar la eficiencia y capacidad de respuesta ante incendios y emergencias en toda la provincia.

La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha subrayado la importancia de dotar a los bomberos de medios eficientes y seguros que les permitan ofrecer un servicio óptimo. “Los bomberos están operativos las 24 horas del día, los 365 días del año, y garantizarles vehículos adecuados es una prioridad y un deber para esta institución desde el inicio de la legislatura”, ha declarado.

Entre los vehículos incorporados se encuentran camiones Autobomba Forestal Pesada (BFP), Autobomba Forestal Ligera (BFL) y una embarcación de salvamento y rescate con capacidad para operar hasta 30 millas náuticas, lo que permite cubrir zonas costeras como les Illes Columbretes. Esta embarcación también ofrece mayor velocidad y capacidad para transportar equipamiento y personal, mejorando la cobertura marítima del Consorcio.

El diputado responsable del área de Bomberos, David Vicente, ha destacado que estas nuevas adquisiciones refuerzan la seguridad tanto de los efectivos como de los ciudadanos, consolidando una red de parques plenamente equipada para afrontar cualquier tipo de emergencia.

La presidenta Barrachina ha reiterado que la seguridad es una prioridad para el equipo de Gobierno Provincial y ha asegurado que continuarán trabajando para modernizar y mejorar los recursos disponibles para los bomberos en toda la provincia.

Con esta inversión, la Diputación de Castellón reafirma su compromiso con la protección y bienestar de la población, al tiempo que fortalece la capacidad operativa de sus profesionales ante los desafíos actuales y futuros en materia de seguridad.