Investigan a un vecino de Burriana por maltrato animal y tenencia ilegal de especies protegidas

La Guardia Civil, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de Burriana, investiga a un hombre por un presunto delito de maltrato animal y tenencia ilícita de especies protegidas tras la localización de tres aves fallecidas en el interior de una vivienda de la localidad. La actuación se inició a raíz de la denuncia del propietario del inmueble, quien al recuperar la vivienda detectó daños y halló varios animales muertos enjaulados.

Tras la inspección del domicilio, los agentes trasladaron los ejemplares a un centro especializado para la realización de las pruebas veterinarias correspondientes. El informe técnico elaborado por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) concluye que la causa probable de la muerte de las aves fue la inanición, derivada de una falta prolongada de alimentación adecuada, lo que podría constituir un delito de maltrato animal por omisión de los cuidados básicos.

Entre los animales intervenidos se encontraba un loro gris africano (Psittacus erithacus), especie protegida incluida en el Apéndice I del Convenio CITES y en el Anexo A del Reglamento europeo. Al no poder presentarse la documentación que acreditara su origen legal, se investiga también un posible delito por tenencia ilícita. El presunto responsable, un varón de 52 años y vecino de Burriana, ha quedado a disposición de la autoridad judicial competente en Vila-real.