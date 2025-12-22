robos campo

Investigan a un hombre por robar 8.000 kilos de mandarinas en Alquerías del Niño Perdido

El hurto, valorado en 8.800 euros, ocurrió en febrero en Alquerías del Niño Perdido y el presunto autor está siendo investigado por dos delitos de hurto.

Onda Cero Castellón

Castellón |

La Guardia Civil ha puesto bajo investigación a un hombre como presunto autor del hurto de 8.000 kilos de mandarinas de la variedad “Leanri” en dos fincas agrícolas de Alquerías del Niño Perdido, en Castellón.

El Equipo Roca de Burriana, especializado en robos en el campo, se encargó de la investigación tras la denuncia presentada por el propietario de las explotaciones. Los hechos ocurrieron en febrero, cuando el agricultor detectó la desaparición de la cosecha, valorada en unos 8.800 euros.

Los agentes realizaron inspecciones en las fincas y recabaron vestigios que permitieron avanzar en las pesquisas. Tras distintas gestiones y análisis técnicos, identificaron al presunto autor, que ahora está investigado por dos delitos de hurto.

Las diligencias han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Nules.

