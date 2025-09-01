Investigan a un hombre por pesca ilegal de anguila europea en Castellón

La Guardia Civil ha investigado a un hombre de 48 años como presunto autor de un delito contra la flora y la fauna por capturar anguila europea de forma ilegal en la provincia de Castellón.

En el marco de la operación Unagui, destinada a combatir el tráfico ilegal de anguila europea, la patrulla del SEPRONA de Burriana llevó a cabo un dispositivo de vigilancia en la zona de La Marjalería de La Llosa, un punto conocido para la captura de esta especie.

Durante el operativo, los agentes sorprendieron al hombre con cien ejemplares de angula, el alevín de la anguila, especie incluida en el Convenio CITES como en peligro de extinción. La Guardia Civil incautó los veinte gramos de angulas, que fueron devueltos de inmediato a su hábitat natural siguiendo los protocolos establecidos, señalan fuentes de este Cuerpo de seguridad.

Según la investigación, el valor económico del daño ecosistémico ocasionado por esta captura asciende a 99.013,95 euros.

La Guardia Civil ha subrayado la importancia de proteger esta especie, que figura en situación crítica en la Lista Roja de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), y ha señalado que la lucha contra la pesca ilegal de anguila es una de sus prioridades en la provincia de Castellón, donde las sanciones por estas prácticas son elevadas.

Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Guardia de Vila-real, según las mismas fuentes.