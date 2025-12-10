Investigados 4 jóvenes en Barcelona por estafar 18.000€ por teléfono a una vecina de Onda

La Guardia Civil ha investigado a cuatro jóvenes de entre 18 y 21 años, residentes en la provincia de Barcelona, por su presunta implicación en una estafa telemática que causó un perjuicio económico de 18.072 euros a una vecina de la comarca de Onda, dentro de la operación denominada Pushed.

Los hechos se remontan a finales de abril de 2025, cuando la víctima recibió una llamada en la que los presuntos autores, utilizando la técnica conocida como “caller ID spoofing”, se hicieron pasar por personal de su entidad bancaria. Durante la conversación, lograron convencerla de que su cuenta estaba siendo objeto de un intento de acceso fraudulento y la indujeron a realizar 19 transferencias a distintas cuentas bancarias.

La Guardia Civil del Puesto Principal de Onda, en colaboración con el Equipo @ de Premià de Mar (Barcelona), llevó a cabo diversas gestiones e investigaciones técnicas que permitieron identificar a los presuntos responsables.

Gracias a la rápida actuación de los agentes, se pudieron bloquear cinco cuentas bancarias y recuperar 4.426,15 euros. Las diligencias han sido remitidas a los Juzgados de Nules.