Investigadores de la UJI prueban cómo el cerebro usa los límites de un contexto para guiar la toma de decisiones

El grupo DAM-Decisión y Memoria de la Universitat Jaume I de Castelló, liderado por Raphael Kaplan e integrado por personal científico de España, Italia y Estados Unidos, ha publicado recientemente los resultados de dos investigaciones que revelan nuevos datos sobre el comportamiento del cerebro humano en cuestiones tan cotidianas como la toma de decisiones o la participación en el entorno social.

En una nueva línea de investigación del Dr. Kaplan, las doctorandas Mariachiara Esposito y Lubna Abdul han demostrado que las regiones cerebrales, el hipocampo y la corteza prefrontal medial utilizan los límites de un contexto para guiar la toma de decisiones tanto en contextos espaciales como abstractos, según explican en el artículo 'Flexible hippocampal representation of abstract boundaries supports memory-guided choice' publicado recientemente en la revista Nature Communications.

Los límites de un ambiente ayudan a navegar en el espacio físico y recordar dónde hemos estado. El hipocampo se encarga de recordar estas posiciones y son sensibles a los cambios en estos límites espaciales. Lo que no estaba claro es si los límites hipotéticos, por ejemplo la relación entre el tamaño y el precio de un piso cuando lo buscas para una persona o para una familia, involucran a las mismas regiones del cerebro de la misma manera.

Esta investigación demuestra que el cerebro puede integrar los límites de diferentes características y adaptarlos a los cambios de contexto y criterio para guiar decisiones cotidianas como decisiones económicas.

ANCLAJE SOCIAL

En otra de las líneas de investigación del doctor Kaplan, la doctoranda Marta Rodríguez ha demostrado que las preferencias subjetivas afectan a la manera en que se vincula a distintas personas entre sí, por ejemplo cuando se organiza un encuentro y se necesita recordar las preferencias de los invitados y la relación entre ellas. Las regiones cerebrales responsables de recordar las preferencias ajenas también muestran en qué medida difieren de las nuestras, aunque la comparación entre ellas no sea necesaria.

Este fenómeno, conocido como anclaje social sugiere que nuestros sesgos personales influyen en cómo recordamos las preferencias del resto de personas. Los resultados del estudio 'Social knowledge about others is anchored to self-knowledge in the hippocampal formation', publicado también recientemente en la revista PLOS Biology, proporcionan información clave sobre cómo nuestros sesgos cognitivos moldean la memoria social.

El grupo DAM-Decisión y Memoria de la universidad pública de Castellón estudia las computaciones cognitivas y neuronales que guían la toma de decisiones y la memoria a largo plazo en la vida cotidiana. Su coordinador, Raphael Kaplan, imparte docencia en el Máster Universitario en Investigación en Cerebro y Conducta, que cuenta con prácticas en los laboratorios de investigación vinculados a esta especialidad.

Las investigaciones publicadas en Nature Communications y PLOS Biology cuentan con el apoyo del Programa de Apoyo al Talento Investigador de la Comunidad Valenciana (CIDEGENT/2021/027), el Plan de Investigación Propio de la UJI (UJI-B2022-45) y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (PID2021-122338NA-100).