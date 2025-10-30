Investigado un hombre en Burriana por abandonar a un cachorro tras constatar que estaba enfermo

La Guardia Civil investiga a un varón como presunto autor de un delito de abandono de animal doméstico al haber dejado a su suerte a un cachorro gravemente enfermo en las inmediaciones de la carretera CV-18, en el término municipal de Burriana.

Los hechos se remontan al pasado 28 de abril de 2025, cuando una vecina de la localidad mientras paseaba por un camino encontró al animal y lo trasladó a una clínica veterinaria.

La facultativa que los recibió reconoció sin ningún género de dudas al perro que pocas horas antes había estado en la consulta con su propietario. Se trataba de un cachorro de raza mastín español que presentaba síntomas evidentes de enfermedad respiratoria y diarrea persistente.

La profesional le indicó al dueño la necesidad urgente de trasladar al can a un hospital veterinario para realizarle pruebas y aplicar un tratamiento adecuado, advirtiendo que su vida corría peligro si no se actuaba de inmediato, no obstante, el responsable se negó a asumir el traslado y el coste del tratamiento. Pocas horas después, una ciudadana que paseaba por un camino de Burriana, encontró al cachorro solo, en una zona de alto riesgo de atropello y próxima a una acequia de gran caudal donde fácilmente podría haber

caído.

Los guardias civiles del SEPRONA iniciaron de inmediato una investigación que permitió identificar al presunto responsable tras reunir las pruebas necesarias, en las que fue determinante la manifestación de testigos.

Los informes clínicos obtenidos determinaron que el animal padecía disnea severa, caquexia y diarrea de larga evolución, patologías compatibles con moquillo canino avanzado, confirmándose que su vida se encontraba en grave peligro en el momento del abandono.

El mismo pudo recibir asistencia veterinaria y sobrevivir bajo el cuidado de la persona que lo rescató asumiendo el tratamiento y los gastos médicos derivados del mismo.

Concienciación y responsabilidad

La Guardia Civil recuerda que el abandono de animales domésticos es un delito tipificado en el Código Penal, castigado con penas de prisión y de inhabilitación especial para la tenencia de animales.

Además recalcar la importancia de actuar con responsabilidad a la hora de adoptar o adquirir un animal de compañía. Antes de hacerlo, es fundamental valorar el compromiso, el tiempo, los cuidados y los posibles gastos veterinarios que pueden surgir. Un animal no es un objeto ni un juguete: requiere atención, afecto y cuidados constantes durante toda su vida.