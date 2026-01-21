Intelier proyecta en FITUR sus nuevas aperturas en Valencia y Benicàssim y la nueva gestora hotelera

ntelier Hotels & Suites encara una nueva etapa de crecimiento con la previsión de varias aperturas en destinos estratégicos y la creación de una nueva gestora de activos hoteleros que permitirá reforzar y diversificar su cartera. La cadena, integrada en Nealis Hospitality, tiene en marcha proyectos en la Comunitat Valenciana y Andalucía dentro de una estrategia de crecimiento selectivo y orientada a la calidad.

Entre los proyectos más inmediatos se encuentra el Hotel Intelier Malvarrosa Plaza, en Valencia, cuya apertura está prevista para el segundo trimestre de 2026. El establecimiento contará con 170 habitaciones y se ubicará en el distrito marítimo, con el objetivo de convertirse en un referente del frente litoral por su diseño, su oferta gastronómica y su integración con el entorno.

También para 2026 está prevista la apertura de Core Suites Azor, en Benicàssim, que se levantará sobre el antiguo Intelier Azor. El complejo contará con 110 suites y apostará por un modelo de alojamiento que combina servicios hoteleros de alto nivel con las comodidades de un apartamento, especialmente orientado a familias y grupos deportivos. El proyecto incluye servicios como gimnasio, bike center, habitaciones de hipoxia y una terraza panorámica con vistas a la bahía.

Iker Llano | ocr

Dentro de su hoja de ruta a medio plazo, Intelier prepara además su expansión en Andalucía con dos proyectos singulares. En Málaga, la cadena incorporará en 2028 un nuevo hotel de la categoría Select, con unas 72 habitaciones, ubicado en un edificio histórico en pleno centro de la ciudad. Ese mismo año está prevista también la apertura del Intelier Grand Select Córdoba, que supondrá la entrada de la compañía en el segmento cinco estrellas, en un inmueble histórico como es la Casa de los Guzmanes.

Para acompañar este crecimiento, Intelier ha anunciado la creación de Intelier Hotels Management, una nueva gestora que comenzará a operar en febrero de 2026 y que permitirá a la compañía aplicar su modelo de gestión tanto en hoteles propios como de terceros, abarcando distintos formatos como hoteles urbanos, de playa, boutique y resorts.

Según ha explicado el director general de la cadena, Iker Llano, la compañía prevé incorporar en los próximos dos años hasta ocho nuevos hoteles y alrededor de 500 habitaciones, reforzando su presencia en destinos clave y manteniendo su apuesta por activos singulares y de alto valor añadido.