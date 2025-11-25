Patrimonio

Innovación rehabilitará el edificio de Correos de Castellón por 3,17 millones de euros

Las obras devolverán la funcionalidad a este inmueble modernista de más de 90 años y acogerá la dirección territorial del departamento tras su cierre hace tres años.

Onda Cero Castellón

Castellón |

edificio de Correos de Castellón
edificio de Correos de Castellón | gva

La Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, dirigida por Marián Cano, ha adjudicado por 3,17 millones de euros las obras de rehabilitación energética y funcional del histórico edificio de Correos de Castellón, que acogerá tras la intervención la dirección territorial del departamento.

La empresa adjudicataria dispondrá de un plazo de diez meses para ejecutar los trabajos en este inmueble protegido, un referente del modernismo valenciano con más de 90 años de historia.

La consellera Cano ha destacado que las obras devolverán “el brillo y la funcionalidad” al edificio, catalogado como Bien de Relevancia Local, que permanecía cerrado desde su adquisición hace más de tres años. Cano ha añadido: “Nuestro objetivo es poner a disposición de la sociedad castellonense esta muestra del patrimonio y hacerlo compatible con los fines administrativos”.

La rehabilitación, íntegramente financiada con fondos propios de la Conselleria, supondrá un cambio de uso respecto a cuando el inmueble operaba como la principal oficina de Correos de la ciudad, hasta su cierre en marzo de 2022.

El edificio, ubicado en la plaza Tetuán del centro de Castellón, cuenta con 2.572 metros cuadrados distribuidos en tres plantas, un sótano y una cubierta transitable. El proyecto contempla una nueva distribución adaptada a las necesidades operativas de la Conselleria y la apertura de algunos espacios comunes a otros usos.

