El Ingreso Mínimo Vital llega a más de 10.700 hogares en Castellón

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) alcanzó en diciembre a 10.707 hogares de Castellón, según los datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, beneficiando a un total de 34.350 personas.

Más del 70 % de los hogares que perciben la ayuda incluyen menores de edad, lo que supone 7.581 familias y 14.920 niños, niñas y adolescentes protegidos. Entre estas, 1.831 son familias monoparentales, principalmente encabezadas por mujeres.

En diciembre, 7.764 hogares recibieron conjuntamente el IMV y el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), con un promedio de 69,11 euros por menor y 138,54 euros por hogar con niños. La cuantía media del IMV se situó en 472,10 euros por unidad familiar, un 5 % más que hace un año, y la Seguridad Social destinó 5,3 millones de euros a esta ayuda en la provincia.

Al finalizar 2025, el número de prestaciones activas aumentó un 23,7 % respecto al año anterior, con 6.533 beneficiarios más. La edad media de los titulares de la prestación es de 45,7 años, mientras que la edad media de todas las personas beneficiarias alcanza los 27,5 años.

Para 2026, las prestaciones activas se revalorizarán un 11,4 %, conforme al Real Decreto-ley que actualiza pensiones y otras ayudas públicas.