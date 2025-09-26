Ingresan en prisión por montar cinco laboratorios de marihuana en Onda

La Guardia Civil ha desmantelado cinco laboratorios dedicados al cultivo de marihuana en una nave industrial de Onda (Castellón) y ha detenido a dos personas, que han ingresado en prisión, por su presunta implicación en delitos contra la salud pública, defraudación de suministro eléctrico y pertenencia a organización criminal.

Durante la operación, denominada “Kratos”, los agentes localizaron más de 3.500 plantas de cannabis en distintos puntos del inmueble, que carecía de actividad empresarial. Además de las plantas, se intervinieron equipos eléctricos, lámparas halógenas, fertilizantes, extractores, humidificadores y un complejo sistema de conexión ilegal a la red eléctrica, según informó este viernes la Guardia Civil.

La investigación se inició tras detectar indicios de un posible cultivo de marihuana en la citada nave. Tras confirmar la existencia de la plantación y obtener la correspondiente autorización judicial, los agentes llevaron a cabo un registro en el que descubrieron una estructura organizada con medidas de vigilancia y seguridad.

Los dos detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Nules, que ordenó su ingreso en prisión provisional.

En el operativo participaron agentes de la Compañía de Castellón, el Puesto Principal de Onda, la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) y el Servicio Cinológico de la Comandancia.