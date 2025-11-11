sucesos onda

Ingresa en prisión un hombre detenido en Onda con doce órdenes de búsqueda judicial

La detención se produjo cuando los agentes identificaron al hombre en la vía pública

EFE

Castellón |

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil. | Agencia EFE

La Guardia Civil de Onda ha detenido a un hombre sobre el que pesaban doce búsquedas judiciales emitidas por distintos juzgados del territorio nacional, una de ellas con orden de ingreso en prisión, la cual se ha ejecutado.

La detención se produjo cuando los agentes identificaron al hombre en la vía pública y comprobaron que figuraba en las bases de datos policiales como reclamado por diferentes órganos judiciales. Tras confirmar las órdenes vigentes, fue arrestado y trasladado a dependencias oficiales para la tramitación de las diligencias correspondientes, según ha informado el instituto armado.

El detenido era buscado por juzgados de Zaragoza, Castellón, Cieza (Murcia), Santander, El Ejido (Almería), Huércal-Overa (Almería), San Javier (Murcia), Jaén, Tarancón (Cuenca), Benidorm (Alicante) y Salamanca.

Tras su arresto, el hombre ha ingresado en prisión. Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Nules, en funciones de guardia.

