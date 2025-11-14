La industria cerámica analiza la caída de la producción munidal en más de un 10% en 2024

El Foro Mundial de Fabricantes de Baldosas Cerámicas analiza la caída de la producción en más de un 10% en 2024

El World Ceramic Tiles Forum (WCTF), celebrado del 9 al 12 de noviembre en Yogyakarta (Indonesia), reunió a asociaciones de fabricantes de baldosas cerámicas de una docena de países para examinar la evolución del mercado, los cambios regulatorios y los desafíos medioambientales del sector. La patronal española ASCER participó en el encuentro, con una delegación encabezada por Raúl Carnicer y el secretario general, Alberto Echavarría.

Según los datos presentados, la producción mundial de baldosas cerámicas habría caído un 10,8 % en 2024, hasta 11.300 millones de metros cuadrados. El Foro también ha constatado un descenso del 8 % en las exportaciones globales este año y ha analizado el impacto que las recientes medidas arancelarias adoptadas por Estados Unidos podrían tener en 2025.

Las asociaciones han revisado además las tendencias nacionales de consumo y producción, así como la evolución de sus marcos regulatorios. En materia comercial, las industrias de diferentes paises ha abordado las negociaciones multilaterales y bilaterales y las barreras técnicas al comercio, insistiendo en la necesidad de avanzar hacia un comercio libre y justo, proteger los derechos de autor y garantizar la trazabilidad del origen bajo estándares ISO.

El WCTF ha tratado igualmente la implantación del Sistema Armonizado de códigos HS revisado —ya aplicado en 117 países— y los avances en normalización internacional desarrollados junto al comité ISO/TC 189, que celebró sus reuniones tras el Foro.

La sostenibilidad ha sido otro de los ejes de la cita, con debates sobre descarbonización, circularidad, carbono incorporado y el posible uso futuro de energías alternativas como la electrificación o el hidrógeno. En este contexto, los participantes han subrayado las fortalezas del material cerámico, como su durabilidad, eficiencia energética y seguridad frente al fuego.

La próxima edición del WCTF se celebrará en América en noviembre de 2026.