Indemnizada con 10.000€ una acróbata que cayó durante un espectáculo en Marina d'Or

Una acróbata será indemnizada con casi 10.000 euros tras sufrir un accidente laboral mientras realizaba un espectáculo de ‘straps’ o cintas aéreas en un complejo turístico Marina D'Or en Oropesa del Mar (Castellón).

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha estimado parcialmente el recurso de suplicación de la trabajadora, que había sido desestimado en primera instancia por un juzgado de lo Social.

El accidente ocurrió el 1 de agosto de 2021, cuando la acróbata cayó desde unos dos metros de altura debido a la rotura de un cable de acero galvanizado, provocada por el golpe de unos mosquetones contra una polea de sustentación, según el informe de la Inspección de Trabajo.

La caída le causó fracturas costales y de la cabeza de fémur, permaneciendo hospitalizada 28 días y con una incapacidad temporal de 134 días.

El tribunal considera que la empresa incumplió normas de seguridad al no prever sistemas de seguridad suficientes, como un doble cable o la supervisión de un especialista en material acrobático, lo que generó una situación de riesgo “inadmisible”.

La sentencia subraya que la indemnización se ajusta al Código Civil y que la resolución aún puede ser recurrida en casación.