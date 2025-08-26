Un incendio en un edificio de Almassora obliga a rescatar a dos personas por una ventana

Un incendio declarado en la madrugada de este martes en un edificio de Almassora llevó al rescate de dos personas, que resultaron ilesas, tras ser evacuadas por una ventana, según informó el Consorcio Provincial de Bomberos.

El fuego comenzó alrededor de la 1:45 de la madrugada, afectando el cuadro de contadores y distribución eléctrica ubicado en el hall de entrada de la planta baja, en un inmueble de la calle Sant Jaume.

Dos dotaciones de bomberos y una unidad de mando se desplazaron rápidamente al lugar para extinguir las llamas. Mientras tanto, la Policía Local y la Guardia Civil evacuaron parte del edificio, y otras dos viviendas quedaron confinadas.

El humo generado por el incendio se extendió por toda la escalera, afectando a numerosas viviendas. En una de ellas, los bomberos rescataron a dos personas a través de una ventana utilizando un vehículo de altura; afortunadamente, ambas se encontraban en buen estado y no requirieron asistencia médica.

Entre los evacuados, dos personas sufrieron una leve afectación por inhalación de humo y recibieron atención sanitaria en el lugar. Tras controlar el incendio, los bomberos realizaron una inspección exhaustiva y ventilación de todas las viviendas afectadas para garantizar la seguridad de los residentes.