Las importaciones de cítricos de Sudáfrica condicionan el arranque de la campaña citrícola

El arranque de la campaña citrícola en la Comunitat Valenciana está siendo más complicado de lo previsto para las variedades tempranas, como la Oronul, la Arrufatina o la Marisol. Según ha señalado el secretario general de la Unió Llauradora, Carles Peris, algunas partidas están teniendo dificultades para llegar al mercado y los precios en origen se han ajustado debido al incremento de las importaciones de cítricos procedentes de Sudáfrica.

“Las importaciones de fruta sudafricana han sido más elevadas de lo normal, un 41% más que el año pasado, y especialmente en septiembre, cuando los envíos crecieron un 39%. Eso significa que la fruta está ahora en el mercado y nos tapa un hueco importante para nosotros”, ha explicado Peris.

Según la organización agraria, esta coincidencia temporal ha reducido la competitividad del producto valenciano en los mercados europeos. “Estamos perdiendo competitividad y cuota de mercado en octubre, y eso está siendo negativo para la agricultura valenciana”, ha advertido el secretario general.

Peris ha recordado además que el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Sudáfrica, en vigor desde hace nueve años, contempla la eliminación progresiva de los aranceles, “que ahora ya son cero, y se está notando el daño que esto ha hecho a la citricultura valenciana”, ha afirmado.