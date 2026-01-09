La Iglesia pagará reparaciones a 12 víctimas de pederastia en Castellón cuyos casos han prescrito

La Iglesia y el Gobierno han firmado un acuerdo para asumir las reparaciones de los casos de pederastia que han prescrito, bajo la supervisión del Estado. En la provincia de Castellón, 12 personas podrán acogerse a este plan.

Cinco de los afectados son de la capital, con denuncias vinculadas a los Padres Carmelitas, mientras que Borriana y Segorbe suman otras cuatro. Casos dispersos se registran en Vila-real y Vall d’Uixó. Los abusos denunciados se produjeron principalmente en internados y colegios religiosos durante las décadas de los setenta y ochenta.

El Plan de Reparación Integral contempla tres pilares: compensación económica financiada por la Iglesia, tratamiento psicológico especializado y reconocimiento moral de los hechos. El objetivo es ofrecer reparación a quienes durante años sufrieron abusos en silencio.