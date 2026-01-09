La Iberian Eco Rallye Challenge 2026 arranca en Castellón el 27 de febrero

El Club de Automovilismo Action Press, MYTIME, la Escudería La Coruña y el New Wave-Atlantic Automobile Association, se unen un año más para impulsar la cuarta edición de la Iberian Eco Rallye Challenge, un certamen que desde su nacimiento ha tenido como objetivo fomentar la participación en las cuatro pruebas puntuables para la FIA ecoRally Cup que se celebrarán a lo largo de la temporada en la península ibérica.

Siguiendo el orden de celebración de las pruebas establecido en el calendario 2026 de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), el MAHLE Eco Rallye de la Comunitat Valenciana, que arrancará el 27 de febrero, será la primera prueba puntuable del trofeo ibérico.

A la cita castellonense le seguirán el Oeiras Eco Rally Portugal en marzo y el Eco Rallye A Coruña en septiembre. El certamen concluirá con el Eco Rally de Madeira en octubre, donde se determinará el equipo ganador.

La Iberian Eco Rallye Challenge premiará a los tres mejores equipos participantes en las pruebas mencionadas anteriormente. Para ello, se sumarán los puntos que obtengan en la clasificación FIA de cada una de ellas, con la excepción de que todas las competiciones tendrán el mismo coeficiente. Para poder optar a este trofeo, los participantes tendrán que participar como mínimo en una prueba en España y otra en Portugal.

"Un año más, el esfuerzo conjunto de las cuatro competiciones españolas y portuguesas puntuables para el certamen internacional de la FIA permite conformar un pequeño certamen muy interesante para todos los seguidores habituales, no solo del campeonato FIA, sino también de los certámenes españoles y portugués", ha declarado el presidente del comité organizador del MAHLE Eco Rallye Comunitat Valenciana, Fernando Lobón.

Calendario Iberian Eco Rallye Challenge 2026:

27 febrero-01 marzo: MAHLE Eco Rallye de la Comunitat Valenciana

13-15 marzo: Oeiras Eco Rally Portugal

18-20 septiembre: Eco Rallye A Coruña

03-05 octubre: Eco Rally de Madeira

La decimotercera edición de la competición castellonense arrancará el próximo 27 de febrero en Castellón y finalizará el domingo 1 de marzo también en la capital de La Plana tras haber recorrido más de 500 kilómetros por la provincia.

MAHLE, la Generalitat Valenciana, la Diputació de Castelló y el Ajuntament de Castelló encabezan la lista de patrocinadores en la que también figuran empresas como, Circutor, Vimel Energy, El Corte Inglés, Pamesa y el Orenes Gran Casino Castellón e instituciones como el Patronat d'Esports de Castelló, Port Castelló, el Ajuntament de Oropesa y el Ajuntament de Onda.