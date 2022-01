El sindicato docente STEPV exige medidas en la reanudación de la actividad lectiva, como tener en cuenta la evolución de la pandemia para decidir si se abre o no en determinadas localidades o centros educativos o que, si se decide abrir, tomar en consideración el número de profesores que están de baja o han presentado síntomas y la situación de los alumnos.

Estas son algunas de sus peticiones ante la reunión de este martes 4 entre los ministerios de Sanidad y Educación con los representantes de los gobiernos autonómicos para abordar la reanudación de las clases tras las vacaciones navideñas.

En un comunicado, STEPV estima que en este encuentro no se tomará "ninguna medida especial" más allá de recomendar la apertura de los centros educativos el día 10, como está previsto. Eso sí, destaca que el Gobierno pone en valor que las aulas confinadas no llegan al 2% en todo el país y que el alumnado de entre 5 y 11 años se está vacunando, "hecho que favorecerá que la incidencia en los centros educativos sea menor".

Si se confirma esta previsión, reclama seguir una serie de medidas además de tener en cuenta la evolución sanitaria por municipios y entre estudiantes y profesores. Una de ellas es que todos los centros dispongan el 10 de enero de todo el material anti-COVID (mascarillas, gel hidroalcohólico...) y que se refuercen los protocolos preventivos.

PERMISOS PARA PADRES CON HIJOS CONFINADOS

Paralelamente, la central sindical propone establecer permisos especiales para los padres y madres que tengan a sus hijos confinados, junto al "imprescindible" rastreo de casos en los centros y las pruebas diagnósticas a los contactos estrechos de los positivos.

A su juicio, no tiene sentido que se retome la actividad lectiva sin tener en cuenta el número de profesorado y del alumnado en cada centro que puede estar contagiado y que no se tome ninguna medida más allá de abrir el centro, sino que "habrá que prever estas situaciones". Tampoco ve de recibo que haya centros que todavía no han recibido el material anti-COVID por parte de la Conselleria de Educación después de cuatro meses desde el inicio del curso escolar.