El Hospital Vithas Castellón impulsa la inclusión con una acción especial de decoración navideña junto a la Fundación Síndrome de Down

El Hospital Vithas Castellón ha llevado a cabo una acción especial de decoración navideña en colaboración con el Centro Ocupacional de la Fundación Síndrome de Down de Castellón, enmarcada en el convenio de colaboración que ambas entidades mantienen desde hace años.

La iniciativa ha contado con la participación activa de personas usuarias del Centro Ocupacional, que han trabajado junto al personal del hospital en la elaboración y colocación de adornos navideños en las puertas de las consultas externas. Esta acción se suma a la ambientación navideña del centro y refuerza el compromiso del hospital con la inclusión social, la participación comunitaria y la humanización de los espacios sanitarios.

Durante varias jornadas, los participantes diseñaron y elaboraron diferentes elementos decorativos con temática navideña, aportando creatividad, ilusión y trabajo en equipo. El resultado ha contribuido a crear un entorno más cálido y acogedor para pacientes, familiares y profesionales, especialmente significativo en estas fechas.

Más allá del aspecto estético, la iniciativa ha permitido visibilizar las capacidades, el talento y la aportación social de las personas del programa ocupacional, fomentando su participación activa en un entorno comunitario real y reforzando valores como la cooperación y el reconocimiento mutuo.

La acción ha sido muy bien acogida por pacientes y profesionales, que han destacado el ambiente cercano y el mensaje de inclusión que transmiten las decoraciones. Con este tipo de colaboraciones, el Hospital Vithas Castellón reafirma su compromiso con la responsabilidad social corporativa y con el desarrollo de proyectos que promueven una sociedad más inclusiva, solidaria y participativa.