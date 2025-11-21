El Hospital Vithas Castellón anima a la población a participar en una jornada de donación de sangre y plasma

El Hospital Vithas Castellón sigue colaborando con el Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana Sede Castellón (CTCS) en la donación de sangre y plasma. Por este motivo, se convoca a la ciudadanía a participar en una jornada de

donación el próximo día 25 de noviembre en la sala de Formación del hospital, situada en la primera planta. La donación de sangre se realizará en horario de 9.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas y, la de plasma se realizará en horario de tarde.

El Hospital realiza estas jornadas de donación de sangre desde hace tres años y es el segundo en el que se incluye la donación de plasma.

Según datos del CTCS, las necesidades de sangre en la Comunidad Valenciana son de 650 donaciones al día. En Castellón se necesitan 65 diarias.

El plasma es el componente líquido de la sangre en el que están suspendidos los glóbulos rojos, los leucocitos y las plaquetas. El tiempo de duración de la donación del plasma es de unos cuarenta y cinco minutos, pudiéndose repetir cada quince días. Los requisitos a cumplir son los mismos que para donar sangre: presentar un buen estado de salud general, tener más de 18 años y pesar más de 50 kg. En el caso de las mujeres, no estar embarazadas. También se recomienda no acudir en ayunas y con una buena hidratación previa.